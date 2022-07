In zahlreichen Ländern kam in den vergangenen Monaten zudem erheblicher regulatorischer Gegenwind aus der Politik auf, wodurch Investoren ebenfalls verunsichert wurden.

Wichtige Kryptowährungen wie der Bitcoin oder Ethereum haben ihre im Vorjahr erzielten Rekordhochs um bis zu 72 bzw. 79 Prozent unterschritten. Dass es sich dabei um einen veritablen Crash handelt, dürfte von niemandem ernsthaft in Frage gestellt werden. Solch starke Kurseinbrüche gab es in den vergangenen Jahren allerdings des Öfteren zu beobachten. Beim Bitcoin war dies zum Beispiel während der Zeiträume Dezember 2017 bis Dezember 2018 (minus 83 Prozent), Juni 2019 bis März 2020 (minus 59 Prozent) und April 2021 bis Juli 2021 (minus 49 Prozent) der Fall.

In diesem Jahr hatten Krypto-Anleger wenig Grund zur Freude, schließlich haben sich in der Spitze in weniger als zwölf Monaten zeitweise mehr als zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung in Luft aufgelöst. Fundierte und seriöse Informationen von Anbietern wie CoinAnalyst werden daher weiterhin mehr denn je benötigt.

