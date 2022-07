DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energieversorger Uniper ist wegen der Gaskrise und einer starken Abhängigkeit von russischen Lieferungen in Schieflage geraten. Nun soll die Bundesregierung einspringen. Die Anleger beruhigt das aber nicht; sie stellen sich auf eine starke Verwässerung ihrer Anteile ein. Was bei Uniper los ist, was die Aktie macht und die Analysten sagen.

In der Chronik der vom Staat geretteten deutschen Unternehmen wird wohl bald ein weiteres Kapitel geschrieben. Denn der Düsseldorfer Versorger Uniper steht unter finanzieller Bedrängnis, und zwar so stark, dass er die Bundesregierung um Hilfe bittet. Grund sind die gesunkenen Gaslieferungen aus Russland und die dadurch stark gestiegenen Preise, die bei Uniper zu Liquiditätsproblemen führen. An diesem Freitag sollen die Änderungen am deutschen Energiesicherungsgesetz verabschiedet werden. Am Nachmittag will sich Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach zu den Auswirkungen und den nötigen nächsten Schritten äußern.

Seit Mitte Juni erhält der Konzern nach eigenen Angaben nur noch 40 Prozent der vertraglich zugesicherten Gasmengen der russischen Gazprom und muss Ersatzmengen zu deutlich höheren Preisen am Markt beschaffen. Deshalb kassierte das Management kürzlich seine Jahresprognose und spricht derzeit mit der Bundesregierung über Stabilisierungsmaßnahmen.

"Wir hatten bereits Ende letzten Jahres durch die enorm gestiegenen Gaspreise einen signifikant gestiegenen Liquiditätsbedarf", erläuterte Vorstandschef Maubach Ende Juni den Schritt. "Um diesem zu begegnen, hatten wir bereits unsere Kreditlinien erweitert und unter anderem eine Fazilität der staatlichen KfW in Höhe von zwei Milliarden Euro erhalten, die wir bis heute nicht in Anspruch genommen haben." Jetzt habe sich die Entwicklung durch den Krieg in der Ukraine und die in der Folge stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland "spürbar verschlechtert".

Das Wirtschaftsministerium arbeitet nach Angaben einer Sprecherin "unter Hochdruck" an Lösungen. Infrage kommen laut Uniper eine Reihe von Instrumenten von Garantie- und Sicherheitsleistungen über eine Erhöhung der aktuellen Kreditfazilität bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital. Letzteres würde bedeuten, dass der Staat vorübergehend bei Uniper einsteigt - wie bei der Lufthansa in der Corona-Krise. Uniper spielt als großer Gasimporteur eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert viele Stadtwerke.





Seite 2 ► Seite 1 von 2