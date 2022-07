München (dts Nachrichtenagentur) - Die Erwartungen der deutschen Maschinenbauer für ihr Geschäft in den kommenden sechs Monaten sind gesunken. Der vom Ifo-Institut gemessene Wert sank im Juni auf minus 23,3 Punkte, nach minus 17,9 im Mai.Die Punkte sind netto Prozentpunkte auf einer Skala von plus 100 bis minus 100. Wenn alle Firmen positiv gestimmt sind, liegt er bei plus 100. "Der Einbruch der Erwartungen dürfte zurückzuführen sein auf die andauernden Materialengpässe und die Unsicherheit über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine", sagte Nicolas Bunde, Branchenexperte am Ifo-Institut. Über 90 Prozent der Maschinenbauer meldeten einen Mangel an Vorprodukten. Auch der Fachkräftemangel ist wieder ein zunehmendes Problem, sagten 39 Prozent der befragten Unternehmen.Ihre Geschäftslage bewerten die Maschinenbauer etwas schlechter, aber immer noch positiv. Der Wert fiel auf plus 39,9 Punkte, nach plus 40,5 im Mai. Der Auftragsbestand hat eine Reichweite von 6,5 Monaten.Die Auftragsbücher sind damit so voll wie nie. "Grund hierfür sind die Störungen in den Lieferketten, die eine zügige Abarbeitung von Aufträgen verhindern", sagt Bunde. Die Unternehmen wollen ihre Produktion wieder stärker ausweiten.Der Indikator blieb konstant bei 20,3 Punkten. Im April waren es 15,5.