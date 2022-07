Spearmint beauftragt Forage Fusion Drilling Ltd. mit der Durchführung des ersten Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Goose in Neufundland in direkter Nachbarschaft zu New Found Gold Corp.

8. Juli 2022 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Forage Fusion Drilling Ltd. als Bohrunternehmen für das erste Explorationsbohrprogramm auf dem Goldprojekt Goose beauftragt hat. Das Goldprojekt Goose befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und grenzt direkt an das von New Found Gold Corp. (NFG-TSX.V) betriebene Projekt Queensway in Neufundland (siehe Karte unten). Das erste Bohrprogramm wird voraussichtlich im Juli aufgenommen. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir die Firma Forage Fusion Drilling Ltd. als Bohrunternehmen mit der Durchführung des ersten Bohrprogramms auf unserem Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Projekt Queensway von New Found Gold Corp. (NFGC-NYSE) (NFG-TSX.V) betrauen konnten. Nachdem die Bohrgenehmigung nun vorliegt und das Bohrunternehmen beauftragt wurde, gehen wir davon aus, dass unser erstes Bohrprogramm im Juli beginnen wird. Unser Goldprojekt Goose grenzt nicht nur an den Grundbesitz von New Found Gold, sondern liegt auch nur etwa 1 km von dessen Entdeckungszone Keats entfernt und ist damit eines der, wenn nicht gar das nächstgelegene Projekt zu dieser Entdeckung. Dieses Bohrprogramm wird mit vorhandenen Flow-Through-Mitteln finanziert, die auch ein Lead-Investment durch bestimmte von Sprott Asset Management LP verwaltete Fonds umfassen. Herr Sprott ist auch einer der größten Aktionäre von New Found Gold. Spearmint gab vor Kurzem auch eine bedeutende Erweiterung der Ressourcenschätzung für die Lithium-Ton-Lagerstätte McGee in Nevada bekannt, wobei die vorherige Menge an Lithiumkarbonatäquivalent (LCÄ) mehr als verdoppelt wurde. Die Ressource beinhaltet nun 1.369.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie ‚angedeutet‘ und 723.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie ‚vermutet‘. Insgesamt entspricht dies 2.092.000 Tonnen LCÄ. Wir sind der Ansicht, dass das zweite Halbjahr 2022 bedeutende Auswirkungen für unsere Aktionäre haben könnte.“