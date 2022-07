Die Volatilität an den Märkten ist groß, Rezessionsängste dominieren die Stimmungslage. Die Belastungsfaktoren aus geopolitischen Risiken, steigenden Zinsen und drohender Rezession sind dominant und sorgten für eines der schlechtesten Börsen-Halbjahre seit längerer Zeit. Es gab in den vergangenen Monaten kaum Zufluchtsorte, um Verluste zu begrenzen. Aber speziell die Technologiewerte sind schon sehr weit nach unten gelaufen. Da genügt die Nachricht der Fed, dass keine rezessiven Tendenzen zu bemerken sind, um die Kurse wieder nach oben zu treiben. Microsoft hat von seinem partiellen Tief am 13. Juni bei 241,72 US-Dollar bereits wieder 10 Prozent an Kursplus generiert und einen Boden ausgebildet. Vom All Time High am 22. November in Höhe von 348,14 US-Dollar hat der Kurs in der Spitze rund 30 Prozent abgegeben.

Zum Chart

Am 26. Juli 2022 wird Microsoft seine Zahlen zum 4. Quartal 2022 präsentieren. Die guten Zahlen vom Q3 platzten in eine Börsenphase, in der das Ausmaß des langfristigen Wachstums in Frage gestellt wurde. Dadurch war der Kursanstieg nach den Q3 Zahlen nur sehr kurzlebig. Der ausgebildete Abwärtstrend entwickelte sich weiter und fand seinen Boden in der Supportzone zwischen 241,72 US-Dollar und 259,27 US-Dollar. Aktuell hat sich der Kurs über dem Kernwiderstand bei 259,27 US-Dollar etabliert und die obere Begrenzung des Abwärtstrends durchbrochen. In einem Szenario könnte die Kursentwicklung wieder nach unten abdrehen und in die Unterstützung bei 241,72 US-Dollar anlaufen. In einem weiteren Szenario scheint die Bodenbildung abgeschlossen und der Kurs der Microsoft-Aktie könnte bis zur Magic Number 300 US-Dollar hoch laufen. Für die kommenden zwei Geschäftsjahre ist ein Gewinnwachstum pro Aktie von rund 27 Prozent eingepreist. Das erwartete KGV 2023/24 liegt aktuell bei 21. Aktuell wächst der Software-Riese trotz seiner Größe wie ein erfolgreiches Start-Up-Unternehmen.