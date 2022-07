SOLAVINEA - Die Solar Pergola gewinnt Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk (FOTO)

München / Pfullendorf (ots) - In der Natur geht keine Energie verloren. - Diesem

Prinzip folgt SOLAVINEA - Die Solar Pergola.



Überall wo eine Fläche verschattet wird, ist viel Sonnenlicht. Anstatt die Kraft

der Sonne einfach auszublenden, wie herkömmliche Beschattungssysteme, sammelt

SOLAVINEA die Sonnenstrahlen ein und wandelt sie mit ihren drehbaren

Solarpanelen in nutzbare elektrische Energie um. Die gewonnene Energie kann ins

Netz eingespeist, selbst verbraucht oder in Akkus gespeichert werden.



Dieses innovative Konzept überzeugte in diesem Jahr die Jury des Bundespreises

und sorgte nun für diese erneute Auszeichnung der Solar Pergola, die im Rahmen

der Internationalen Handwerksmesse in München verliehen wird.