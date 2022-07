Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) verlor im vergangenen Monat mehr als ein Viertel ihres Wertes. Notierte die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Halbleiterlösungen noch am 1. Juni 2022 oberhalb von 29 Euro, so wurde sie am 5. Juli 2022 zeitweise bei 20,70 Euro, einem neuen 12-Monatstief, gehandelt. Danach konnte sich die Aktie wieder leicht erholen.

Etliche Analysten gehen davon aus, dass sich Halbleiterunternehmen auch im Falle einer Rezession besser als der Gesamtmarkt entwickeln könnten. In der jüngsten Analyse bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 39 Euro ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie.