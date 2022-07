Da ist sie wieder, die "german angst": man fürchtet sich in Deutschland, dass nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 (11. bis 21. Juli) Putin kein Gas mehr liefern wird - und damit die deutsche Wirtschaft in schwere Turbulenzen stürzt. Aber wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Aus spieltheoretischer Sicht doch eher unwahrscheinlich: neun von zehn Pipelines aus Russland führen nach Europa (inklusive Nord Stream 2), nur eine nach China. Putin muß also sein Gas weitgehend in Europa verkaufen, weil die einzige bestehende Leitung nach China schon voll ausgelastet ist und der Energieträger nur unter immensen Kosten umgeleitet werden könnte. Wahrscheinlicher ist, dass Putin wie bisher schlicht weniger liefert und so den Preis für das Gas hoch hält..

Hinweise aus Video: