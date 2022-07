Tourismus in Deutschland im Mai 2022 Dreimal so viele Übernachtungen wie im Vorjahresmonat / Übernachtungszahl noch 3,4 % niedriger als im Mai 2019

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Mai 2022



43,0 Millionen



+196,5 % zum Mai 2021



Im Mai 2022 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 43,0 Millionen

Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das fast dreimal so

viele (+196,5 %) wie im Mai 2021, als aufgrund der Corona-Pandemie ein

Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt. Im Vergleich zum Mai 2020,

als der erste coronabedingte Lockdown bis zur Mitte des Monats galt, waren die

Übernachtungszahlen sogar fast viermal höher (+288,0 %). Im Vergleich zum Mai

2019 lagen sie um 3,4 % niedriger. Das Vorkrisenniveau wurde also fast wieder

erreicht.



Insgesamt lässt sich bei den Übernachtungszahlen ein positiver Trend erkennen.

Die Lücke zum Vorkrisenniveau ist seit Jahresbeginn 2022 beständig kleiner

geworden: Im März 2022 hatte der Rückstand gegenüber März 2019 noch 23,8 %

betragen und im April 2022 noch 11,5 % zum April 2019.