Dentsu Tracking unterstützt die britische Regierung bei der Bekämpfung illegalen Handels mit der Einführung eines neuen digitalen Track & Trace-Systems

GENF, 8. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Das Vereinigte Königreich (UK) hat ein neues Track & Trace-System für Tabakprodukte, das von Dentsu Tracking eingerichtet und betrieben wird. Das System, das am 1. Juli erfolgreich eingeführt wurde, bietet der britischen Regierung digitale, datengestützte Rückverfolgungsfunktionen für die gesamte Tabaklieferkette. Das System ist ein wichtiger Pfeiler der britischen Strategie zur Bekämpfung des illegalen Handels und unterstützt die britische Steuerbehörde HMRC bei der wirksamen Bekämpfung des illegalen Handels.

„Es ist uns eine Ehre, mit dem HMRC zusammenzuarbeiten und das Vereinigte Königreich bei der Bekämpfung des illegalen Tabakhandels zu unterstützen. Unser digitales System ist auf die politischen Ziele des HMRC zugeschnitten und auf die besonderen Merkmale des britischen Marktes ausgerichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass das System dem HMRC ein Höchstmaß an Transparenz und staatlicher Kontrolle über die gesamte britische Tabaklieferkette bietet", sagte Philippe Castella, Geschäftsführer von Dentsu Tracking.

Bekämpfung des illegalen Handels in der Lieferkette

Das neue, von Dentsu Tracking eingerichtete Track & Trace-System nutzt die Vorteile der digitalen Technologie, um die Verfolgung legaler Tabakerzeugnisse zu ermöglichen und den britischen Behörden die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Formen des illegalen Handels aufzuspüren und zu bekämpfen und so den Umlauf nicht konformer Produkte, für die keine Steuern gezahlt wurden und die nicht alle gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Inhalt und Verpackung erfüllen, einzudämmen. Durch die Eindämmung des Umlaufs nicht konformer Tabakerzeugnisse kann das Vereinigte Königreich die Steuereinnahmen des Landes erhöhen und gleichzeitig die Bürger und die seriösen Unternehmen schützen.

Das neue System wurde im Einklang mit allen geltenden britischen und internationalen Gesetzen entwickelt, einschließlich der vollständigen Einhaltung des FCTC-Protokolls zum illegalen Handel, das von den Vertragsparteien verlangt, die Verfolgung und Rückverfolgung von Tabakerzeugnissen sowohl entlang der Herstellungs- als auch der Hauptvertriebswege sicherzustellen.

Ausstattung der Regierung mit leistungsstarken Informationen

Durch die Integration weltweit führender Datenanalysetools verwandelt das System von Dentsu die gesammelten Lieferkettendaten in aussagekräftige Informationen, die den britischen Behörden helfen, potenziell betrügerische Vorgänge zu erkennen. Das neue britische System versorgt die HMRC mit detaillierten Analysen, Statistiken und Warnmeldungen in Echtzeit, was von einigen Beteiligten bereits als "bahnbrechend" bezeichnet wurde.