Brixton Metals: Hier investieren Eric Sprott und Rob McEwen

Der Reiz dieser Gegend für milliardenschwere Bergbaukonzerne liegt in der Größe der Vorkommen. Oft kann hier über Jahrzehnte ertragreich abgebaut werden, das macht Investments so spannend. Auch Brixton Metals hat sich hier mit dem Flaggschiffprojekt Thorn als Explorer einen Namen gemacht und die Aufmerksamkeit vieler bekannter Investoren angezogen. Zu den großen Aktionären des jungen Unternehmens zählen unter anderem die Mining-Legenden Eric Sprott und Rob McEwen. Daneben hat sich auch die im Mining bekannte Investmentgesellschaft Crescat Capital eine größere Position gesichert. Dazu kommen weitere Fonds wie US Global. Und auch das Management ist mit einem signifikanten Anteil am eigenen Unternehmen beteiligt.

Brixton Metals: Hohe Goldgrade auf Flaggschiffprojekt Thorn

Mit dieser finanzkräftigen und namhaften Investorenbasis im Rücken und einem Cashpolster von mehr als 11 Mio. Dollar will Brixton Metals in diesem Jahr die Bohrarbeiten auf dem Projekt vorantreiben. Das Unternehmen hat bereits 14 Bohrgebiete identifiziert, die exploriert werden sollen. In diesem Sommer stehen dabei die Bohrziele Camp Creek und Trapper auf der 2.863 Quadratmeter großen Liegenschaft im Fokus. Die erste Runde der Bohrarbeiten brachte auch schon starke Ergebnisse. Die Highlights können sich jedenfalls sehen lassen: