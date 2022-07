Haseloff fordert Süden und Westen zum Ausbau der Windkraft auf

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der drohenden Energiekrise in Deutschland hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff andere Bundesländer zu einem engagierteren Ausbau erneuerbarer Energien aufgefordert. "Hier muss endlich in vielen Ländern im Westen und Süden unserer Republik aufgeholt werden", sagte der CDU-Politiker am Freitag im Bundesrat. "Da sind sich wohl alle in dieser Runde einig. Über Einzelheiten gibt es aber noch zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen, insbesondere bei der Windkraft."

Namen einzelner Bundesländer nannte Haseloff nicht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihr baden-württembergischer Amtskollege Winfried Kretschmann (Grüne) bekannten sich anschließend zum Ausbau der Windkraft. Kretschmann wies aber darauf hin, dass die vorgesehenen schärferen Abstandsregelungen für den Rotmilan Probleme bereiten würden. In seinem Land gebe es etwa ein Drittel des gesamten deutschen Bestandes dieser Greifvogelart.