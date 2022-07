"Tag für gute Lehre" am 15. Juli 2022 Die LMU würdigt herausragende Lehre und studentische Forschung

München (ots) - Gute Lehre legt den Grundstein für die exzellente Forschung von

morgen. "Gerade jetzt, da die Lehre langsam wieder zur Präsenz zurückgekehrt

ist, erleben wir an der LMU eine besonders spannende Zeit voller neuer Ideen",

so Prof. Dr. Oliver Jahraus, Vizepräsident für den Bereich Studium an der LMU.



Deswegen zeichnet die LMU am "Tag für gute Lehre" Dozierende aus, die sich durch

besonderes Engagement in der Lehre hervorgetan haben, sowie Studierende, die

herausragende Abschluss- oder Forschungsarbeiten geschrieben haben. Die

LMU-Lehrinnovationspreise für Dozierende sind mit je 10.000 Euro, die

Forschungspreise für exzellente Studierende mit je 1.000 Euro dotiert.