DAX - 10er-EMA im Fokus

Im Tageschart ist der DAX erneut direkt am 10er-EMA nach unten abgeprallt und hat damit die erste Anlaufmarke einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend erreicht. Es könnte nun zu einem Rücksetzer kommen, wohl gefolgt von einem erneuten Kursanstieg bis über den 10er-EMA.

Im Wochenchart zeigt sich der DAX aktuell mit einer bullischen Wochenkerze nach dem Abprall am unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart mit dem Verlaufstief bei 12.390 Punkten. Kann diese bullische Wochenkerze auch am heutigen Freitag beibehalten werden, wäre dies bereits ein Signal für einen bullischen Kursverlauf in der kommenden Handelswoche.