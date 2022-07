Berlin (ots) - Als erfolgreicher Unternehmer auf dem Gebiet des Online-Geschäfts

und als Autor von Büchern und Online-Kursen hat sich Said Shiripour zu einem

wichtigen Unternehmer entwickelt. Bereits in jungen Jahren begann er mit

Affiliate-Marketing, sodass es heute ein wahrer Experte auf dem Gebiet ist.



Dabei war er nicht immer so erfolgreich. Seine ersten Versuche brachten ihm

nicht viel Gewinn ein. Zwar konnte er ein Einkommen erzielen, doch es reichte

nur aus, um sein Geschäft am Laufen zu halten. Doch anstatt aufzugeben, hat er

einen weiteren Versuch gestartet. Er begann zu lesen, zu recherchieren und zu

studieren. Schließlich schaffte er es: Er erstellte Informationsprodukte und

optimierte sie so weit, dass er Gewinne einfahren konnte. Das zeigt, dass man

auch dann Erfolg haben kann, wenn man niemals aufgibt.





Said Shiripour ist mit der Zeit immer erfolgreicher geworden. Inzwischen ist erMillionär und hilft anderen Unternehmen, indem er ihnen Tools an die Hand gibt.Er bietet Unterstützung in Sachen Online-Marketing durch EZFunnels, einUnternehmen mit Sitz in Dubai (https://www.focus.de/finanzen/boerse/dubai-energiewende-auf-arabisch-dubai-nimmt-kohlekraftwerk-in-betrieb_id_12712068.html) undweiteren Niederlassungen in der Schweiz, Türkei und Singapur.Er sieht es als seine Aufgabe an, digitale Unternehmen zu unterstützen, denn siesind es, die zum Wachstum der modernen Wirtschaft beitragen. Durch seinen Inputkönnen Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen werden.Was ist EZFunnels?Was vielen Online-Unternehmen schmerzt, ist die Notwendigkeit, verschiedeneTools zu verwenden, welche zu teuren Abonnementgebühren führen. Das hat zurFolge, dass ein gewöhnlicher digitaler Unternehmer durcheinanderkommt und keinennennenswerten Gewinn erzielen kann.Said Shiripour hat aus seinen eigenen Erfahrungen im Online-Marketing eineSoftware entwickelt, welche alle Aufgaben erfüllt, die ein profitablesOnline-Business bracht. EZFunnels wurde 2019 ins Leben gerufen. Damit wollteShiripour das digitale Marketing automatisieren. Es hilft bei derLead-Generierung, Suchmaschinenoptimierung und E-Mail-Marketing. Damit macht esEZFUnnels digitalen Unternehmen leichter, ihr Online-Geschäft aufzubauen und zuerweitern.Mit EZFunnels muss ein Unternehmer keine weiteren Tools kaufen und verwenden. Eswurde speziell für Personen entwickelt, die ein Online-Business besitzen undbetreiben. Mit einem Team von Ingenieuren war Shiripour in der Lage, mit derPlattform einen funktionierenden Marketingtrichter zu erstellen.Unternehmer können damit potenzielle Kunden auf eine Reise mitnehmen, die voneinem Lead über das Ziel bis hin zum Kunden selbst führt und ihn zu einemkaufenden Kunden macht. Online-Unternehmer haben die Möglichkeit aufunkompliziertere Geschäfte dank EZFunnels(https://www.youtube.com/c/SaidShiripourOfficial) . Sie können sich auf andereBereiche ihres Unternehmens konzentrieren, da EZFunnels viele Aufgaben für sieübernimmt.Das Team hinter Said ShiripourDas Team von Said Shiripour setzt sich aus rund 50 Experten zusammen. Diesearbeiten mit ihm an der Verwirklichung seines Traums von einem praktischen Toolfür Online-Unternehmer. Seine Mission ist es, Online-Unternehmern dabei zuhelfen, sich auf ihr Business zu konzentrieren und nicht von der Erstellung vonWebseiten von ihrer Arbeit abgehalten zu werden.EZFunnels hat Niederlassungen in Singapur, der Türkei und der Schweiz. Seinglobales Team leitet Shiripour stetig an und hilft ihnen dabei, ihre Fähigkeitenimmer weiter auszubauen. So können sie der EZ-Funnels-Community einen wahrenMehrwert bieten.Lohnt es sich?Die von Said Shiripour entwickelte Plattform EZFunnels lohnt sich fürOnline-Unternehmen. Sie erhalten dadurch ein All-in-One-Tool, welches wirklichfunktioniert. Selbst wer nur wenige Kenntnisse in den Bereichen Programmierung,Lead-Generierungen, digitales Marketing oder Webseite-Erstellung hat, kann sichmit EZFunnels ein digitales Unternehmen aufbauen.Im Laufe der Jahre konnten mit EZFunnels Millionen von Euros an Einnahmenerzielt werden. Es ist definitiv eine gute Entscheidung, in die Nutzung derPlattform zu investieren.FazitSaid Shiripour hatte ein Ziel und hat es auch erreicht. Seine Beharrlichkeit,seine Ehrlichkeit und seine Zuverlässigkeit haben sich jetzt schon tausendfachausgezahlt. Dabei verfolgt er immer das Ziel, anderen Menschen zu helfen.Bemerkenswert ist ebenfalls, dass er zu den Fehlfunktionen seines Produkts stehtund seine Kunden um eine zweite Chance bittet. Dadurch erwirbt er sich dasVertrauen seiner User. Said Shiripours Handeln hat gezeigt, dass die Produktegarantiert hochwertig sind und sich lohnen.Pressekontakt:Said Shiripourhttps://ezfunnels.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164220/5268177OTS: ezfunnels