SGS-Gruppe übernimmt proderm (FOTO)

Hamburg (ots) - SGS gab heute die Übernahme der proderm GmbH bekannt, dem

führenden Anbieter von fortschrittlichen klinischen Testlösungen für Kosmetika,

Körperpflegeprodukte, dermatologische Arzneimittel und Medizinprodukte in

Deutschland. Das 1994 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Schenefeld bei

Hamburg und zwei weiteren Standorten in Deutschland betreut Kunden aus der

Consumer-Care- und Pharmaindustrie weltweit. Als Clinical Research Organization

(CRO), das klinische Studien von der ersten Beratung bis zum Abschlussbericht

durchführt, verzeichnete proderm im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 ein

konstantes Wachstum und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 13 Millionen Euro.

Das Unternehmen beschäftigt rund 140 hochqualifizierte Mitarbeiter, die das

globale Netzwerk von SGS Cosmetics and Hygiene Services mit 45 Laboren und

klinischen Prüfstandorten in Nordamerika, Europa und Asien ergänzen.



"Diese Akquisition unterstützt unsere strategische Entwicklung, indem wir unser

globales Netzwerk noch stärker auf die wichtigsten TIC-Megatrends und

Kundenanforderungen der Gesundheits- und Ernährungsindustrie ausrichten. Sie

stärkt unsere weltweit führende Position bei der Prüfung von Kosmetika und

Körperpflegeprodukten, Arzneimitteln und Medizinprodukten, indem sie uns

innovative Fähigkeiten und ein starkes wissenschaftliches Know-how verleiht und

unseren guten Ruf stärkt," erklärt Frankie NG, CEO der SGS-Gruppe.