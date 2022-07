Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiesbaden (ots) - Die Agentur R.E.CONNECT unterstützt Immobilienmakler undInvestoren im Aufbau eines effektiven Onlinemarketings, um ihnen die Akquiselukrativer Objekte oder die Findung von Käuferkontakten zu erleichtern. Das Teamweiß, dass sich laut Statistiken heute etwa 81 Prozent der Immobilieneigentümeronline über potenzielle Kandidaten für den Verkauf der Immobilie informieren.Daher ist es für Makler essenziell, im Onlinemarketing aktiv zu sein und damitUmsätze zu kreieren. Das Team der R.E.CONNECT weiß, wie Investoren auf dieseWeise rentable Angebote und Off-Market-Objekte finden.Die Lage für Immobilienmakler hat sich aktuell vor allem aus zwei Gründenzugespitzt. Zum einen zögern Eigentümer, ihre Immobilien zu verkaufen, weil siein diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten das Grundeigentum als Sicherheithalten wollen oder weil sie auf künftige Wertsteigerungen hoffen. Zum anderenschrecken viele Anbieter von Immobilien eher davor zurück, einen Maklereinzubeziehen, da sie seit Einführung des Bestellerprinzips die Hälfte derProvision selbst zahlen müssen. Trotz allem gibt es noch ausreichend Eigentümerlukrativer Immobilien, die eine professionelle Unterstützung, gutesVerhandlungsgeschick und Rechtssicherheit im Immobiliengeschäft nicht missenmöchten. Diese sollten mühelos den Weg zum Makler ihres Vertrauens finden. "FürVermittler von Maklergeschäften ist es unabdingbar, ihre Präsenz in der Regionund die eigenen Qualitäten mit erfolgreichen Onlinemarketing-Strategien bekanntzu machen", weiß das Team der Agentur R.E.CONNECT.Die Gesellschafter der Agentur R.E.CONNECT kommen selbst aus derImmobilienbranche und bringen deshalb fundierte Kenntnisse in der Objekt- undKäuferakquise mit, auf die sie mit hoher Fachkompetenz die Erstellungzielführender Onlinemarketing-Konzepte aufbauen. Die Agentur ist einverlässlicher Partner für Immobilienmakler und Investoren, die rentable Objektenicht suchen, sondern diese angeboten bekommen möchten oder die Unterstützung inder Käuferakquise wünschen. In der Regel wird eine Zusammenarbeit mit denMaklern und Investoren angestrebt, die sich über einen gewissen Zeitraumerstreckt, um langfristig positive Wirkungen zu entfalten.Gutes Onlinemarketing ist der Grundstein für geschäftliche ErfolgeFür Immobilienverkäufer bringt es in mehrerlei Hinsicht einen beachtlichenMehrwert, einen erfahrenen Makler mit guten Kenntnissen des örtlichenImmobilienmarktes zu beauftragen. Die Eigentümer sind deutlich entlastet, wennes um die Suche und die geschickte Auswahl ernsthafter, liquiderKaufinteressenten geht. Besichtigungen und Verkaufsverhandlungen leitet der