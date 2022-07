Wie Ioannis Moraitis beim "Saßnitzer" ein harmonisches Wohnprojekt realisiert

Ioannis Moraitis weiß, dass Unternehmertum – insbesondere in der Immobilienbranche – und soziale Verantwortung zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Vor allem aber genießt er den Luxus, dass die meisten seiner Visionen nicht solche bleiben, sondern in der Realität fassbar sind – im wahrsten Wortsinn. Dies dokumentiert eindrucksvoll ein aktuelles Wohnprojekt der hedera bauwert GmbH unter der Bezeichnung „Das Saßnitzer“. Es beweist, wie dynamisch, wachstumsstark und auch innovativ der Berliner Immobilienmarkt ist.

Jeder von uns kennt Orte, die er mag und an denen er sich mit Vorliebe aufhält. Sie haben Flair und Atmosphäre, sie beflügeln uns oder machen uns beschwingt. Manche diese Orte liegen weit entfernt oder gut versteckt, andere wiederum gleichsam direkt vor der Haustür.

Ein solcher Ort ist Schmargendorf. Um genau zu sein: ein Ortsteil im Berliner Bezirk Charlottenburg-Willmersdorf. Grund genug für Ioannis Moraitis, hier sein Wohnbauprojekt „Das Saßnitzer“ zu verwirklichen. Dieses Projekt spiegelt exemplarisch die außergewöhnlichen Eigenschaften des Berliner Immobilienmarktes – robust und wachstumsstark, attraktiv und gewinnträchtig, manchmal auch schillernd, aber immer vielfältig.

Berliner Immobilienmarkt: Corona-Delle schnell überwunden

Corona hat viele Menschen in den vergangenen Jahren vor enorme Herausforderungen gestellt. Das war in Deutschland nicht anders als anderswo auf der Welt. Unternehmen kämpften ums Überleben und wurden oft nur durch staatliche Hilfen vor der Insolvenz gerettet. Millionen Arbeitnehmer:innen bangten um ihre Arbeitsplätze. Das soziale Miteinander war wochen- oder monatelang wegen Lockdowns und anderer Restriktionen denkbar schwierig.

Das Schlimmste, so scheint es jedenfalls, liegt nunmehr hinter uns. Manche Branchen verzeichnen wieder ein starkes Wachstum, als hätte es die Pandemie nie gegeben. „Musterbeispiel ist der Berliner Immobilienmarkt“, erklärt Ioannis Moraitis. Der Chef der hedera bauwert GmbH verweist auf die vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin veröffentlichten Daten.

Danach war das Geschäftsvolumen im Berliner Immobilienmarkt, resultierend aus Käufen und Verkäufen, im ersten Halbjahr des Jahres 2021 fast so hoch wie im Rekordjahr 2019. „Wir projektieren Eigentumswohnungen und Objekte, die zum Schutz vor Mietsteigerungen selbst bewohnt werden können und vor allem bezahlbar sind“, erläutert der hedera bauwert-Chef.

Ioannis Moraitis: Preise für Eigentumswohnungen steigen weiter

Weiterhin ist die Nachfrage nach Neubau Eigentumswohnungen in der Bundeshauptstadt groß. . Deshalb wurden Immobilien spürbar teurer. Im vom Gutachterausschuss analysierten Zeitraum legten die Quadratmeterpreise für neu gebaute Eigentumswohnungen in Berlin um 4 Prozent zu. Im Schnitt betrug der Preis je Quadratmeter Wohnfläche bei einem Neubau gut 6.500 Euro. hedera-Chef Ioannis Moraitis ist davon überzeugt, „dass der Preistrend bei Neubauwohnungen auch in den nächsten Jahren nach oben weist. Vielleicht wird es eine vorübergehende, konjunkturell bedingte geringfügige Abkühlung geben. Mehr sehe ich aber nicht, denn der Berliner Immobilienmarkt strotzt vor Stärke.“

Jene Stärke, von der Ioannis Moraitis spricht, hat eine Reihe unterschiedlicher Ursachen. Die Bundeshauptstadt besticht durch eine überwältigende Anziehungskraft. Verbände und Unternehmen suchen die Nähe zur Politik, was letztlich Peoples Business ist. Naturgemäß steigt die Nachfrage nach Wohnraum, die mit dem aktuellen (Neubau)-Angebot nicht befriedigt werden kann. Überdies ist Berlin trendy, hip, flippig, innovativ, eben „sexy“, wie der frühere Oberbürgermeister Klaus Wowereit halb im Ernst, halb ironisch betonte. Dorthin wollen jede und jeder, dort wollen alle leben und arbeiten.

Die Konsequenz darin ist naheliegend und marktwirtschaftlich: Sobald wachsender Bedarf und steigende Nachfrage auf ein unzureichendes Angebot treffen, steigen unweigerlich die Preise.

„Das Saßnitzer“ in Berlin – Investition in Idylle und Moderne

Der Name ist Programm. Denn das Wohnprojekt „Das Saßnitzer“ liegt – klar – an der Saßnitzer Straße in Schmargendorf. Schmargendorf wiederum ist ein Ortsteil im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Was dieses Fleckchen Erde so attraktiv, ja idyllisch macht: „Der gesamte Stadtteil unterliegt strengen Milieuschutz-Vorschriften und baulichen Auflagen“, erklärt Ioannis Moraitis. Es bedürfe deshalb hoher Handwerkskunst, sodass liebenswert Nostalgisches und moderne Technik miteinander harmonierten.

Die 16 Wohnungen im „Das Saßnitzer“ schaffen mühelos den Spagat. Selbstnutzer werden sich darin wohl fühlen und Investoren, die ihr Eigentum vermieten wollen, haben Aussicht auf längerfristig attraktive Wertgewinne. Eindrucksvoll zielt das Vorzeige-Wohnprojekt auf Gefühl und Verstand, auch weil es klassische Architektur, Ästhetik und Nutzen intelligent verbindet.