Falkensteiner startet mit digitaler Crowdinvestment-Plattform

Wien (ots) - Crowdinvesting hat bei Österreichs führendem Tourismusunternehmen

eine erfolgreiche Tradition.





Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) setzt seit 2016 erfolgreich aufCrowdinvesting. In insgesamt sieben Finanzierungsrunden haben mehr als 2500Investor_innen 26 Millionen Euro für den weiteren Ausbau der Tourismus-Gruppezur Verfügung gestellt. Die Mehrheit der Anleger_innen sind Privatpersonen imAlter von 25 bis 65 Jahren, die im Schnitt 8.700 Euro investieren. Um zukünftigeInvestor_innen über die gesamte Laufzeit ihrer Veranlagung umfassend servicierenzu können, hat die FMTG mit der FMTG Invest ein neues Investment-Portal insLeben gerufen.Mehr Service durch digitale Service-LösungDie neue Plattform FMTG Invest bietet Investor_innen eine einfacheBenutzeroberfläche mit der direkten Möglichkeit an den Crowdfunding-Kampagnenteilzunehmen. Ein wesentlicher Fokus liegt dabei auf Anwenderfreundlichkeit undTransparenz. Alle relevanten Informationen zu den Kampagnen, der FalkensteinerMichaeler Tourism Group und den Plänen rund um die Weiterentwicklung des Hotel-und Tourismusangebots werden auf der Plattform aus erster Hand bereitgestellt.Als Managing Director des neuen Geschäftsbereichs wurde mit Anne Aubrunner eineTop-Expertin der Finanzindustrie mit umfangreicher Digitalisierungs-Erfahrung anBord geholt.Otmar Michaeler, CEO der FMTG, zur strategischen Entscheidung: "Der Einstieg indas Finanzierungsgeschäft war ein wichtiger Entwicklungsschritt für unserUnternehmen. Mit unserer eigenen Plattform nehmen wir ab sofort die Entwicklungvon Investmentprodukten in der Tourismusbranche sowie die Rundum-Betreuungunserer Investor_innen selbst in die Hand. Die Community am eigenen Erfolgteilhaben lassen und mit ihr Neues zu schaffen, ist und bleibt richtungsweisendfür die Zukunft von Falkensteiner."Investmentlösungen mit erlebbarer Zins-OptionMit der Entscheidung, Crowdinvesting als Finanzierungsstrategie einzusetzen, hatFalkensteiner im Jahr 2016 einen neuen, erfolgreichen Weg beschritten, der heuteals Best Practice für die gesamte Branche gilt. Auch bei der Ausgestaltung derangebotenen Nachrangdarlehen zeigte sich Österreichs Tourismus Brand Nummer 1von Beginn an innovativ. Neben der üblichen jährlichen Zinszahlung wurde denInvestor_innen eine Vergütung in Form von Gutscheinen angeboten, die in jedemFalkensteiner Tourismusbetrieb eingelöst werden können. Mehr als zwei Drittelder Anleger_innen entschieden sich für dieses erlebbare Investment. Insgesamt