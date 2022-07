Rücktritt von Boris Johnson hinterlässt politisches Vakuum / Wahl der Nachfolge könnte britischen Pfundkurs beeinflussen

Berlin, London (ots) - Der britische Premierminister Boris Johnson ist am 7.

Juli 2022 als Vorsitzender der konservativen Partei zurückgetreten und kündigte

auch seinen Rückzug als Regierungschef an. Damit gibt er dem Druck zahlreicher

Rücktrittsforderungen aus seinem Kabinett und in der Öffentlichkeit nach. In den

vergangenen zwei Tagen haben rund 50 politische Amtsträger in der Regierung ihre

Positionen aufgegeben. Grund für die Rücktrittswelle war eine Vertrauenskrise,

die sich in den vergangenen Monaten verschärft hat. Bis zur Nachfolge für den

Parteivorsitz will der Premierminister geschäftsführend im Amt bleiben.



Die Rücktrittsankündigung löst einen Nachfolgewettbewerb aus, der bis in den

Herbst dauern könnte. Die Confederation of British Industries (CBI), das

Sprachrohr der britischen Wirtschaft, würdigte den Premierminister unter anderem

für seine Unterstützung der Unternehmen in der Coronakrise. "Allerdings warnte

ihr Generaldirektor, Tony Danker, vor einem politischen Vakuum, das schnell

gefüllt werden müsse, um den Lebensstandard der Bürger zu schützen", so Marc

Lehnfeld von Germany Trade & Invest (GTAI) in London. "Auch der Chef des

Industrieverbands Make UK, Stephen Phipson, äußerte sich ähnlich und verwies auf

die Notwendigkeit einer langfristigen Vision für die Wirtschaft mit einer

zentralen Industriestrategie."