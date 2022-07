GOLDMAN SACHS stuft Evonik auf 'Sell'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 20,90

Kursziel alt: 24,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 24,20 auf 20,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser blickt in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung der Chemieunternehmen. Dabei verweist sie auf gestiegene Konjunkturunsicherheiten wegen des Ukraine-Krieges und Sorgen wegen eines drohenden Gasengpasses, Corona-Lockdowns in China sowie Rezessionsrisiken. Mit Blick auf die Versorgung mit russischem Erdgas sieht sie die größten Risiken bei Evonik, Lanxess und Umicore. Covestro stehe derweil besser da als andere diversifizierte deutsche Chemiekonzerne und sei der einzige Wert, in dessen Aktienkurs in den Augen von Investoren das Negativszenario in puncto Gasversorgung eingepreist sei. Derweil verschob die Expertin auch den Bewertungshorizont für die Aktien weiter in die Zukunft. So etwas kann zu höheren Kurszielen führen, trotz Prognosesenkungen./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 09:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.