Die Elliottwaver Software ist eine Ergänzung zur täglichen Analyse auf www.elliottwaver.de. Für den Einstieg in einen Trade wird eine neu entwickelte Checkliste genutzt.

Mit der Checkliste wird die Anzahl der Signale geprüft.

Die Software zeigt, daas die Bars auf orange wechseln , der Trendkanal zeigt einen steigenden Trend an (blaue Trendline oben und das grün gerahmte Rechteck entsteht. Das Signal - Rechteck ist das Longsignal. Der Trade ist nach dem Longsignal nur kurz in die Verlustzone geraten. Weitere Informationen finden Sie auf www.elliottwaver.de. Die Software steht für Sie für 30 Tage kostenlos zur Verfügung. Eine Anwendung in Realtime stellen wir börsentäglich zur Verfügung.

Risikodisclaimer:

Der Handel mit Futures, Forex und CFD s birgt ein hohes Risiko und ist nicht für jeden Investor geeignet. Ein Investor kann möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden, bzw. Teile des Risikokapitals. Risikokapital ist Geld, bei dessen Verlust sich keine Änderung der Finanzsituation ergibt bzw. keinen Einfluss auf das Leben mit sich bringt. Eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für die Zukunft.