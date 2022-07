HAMBURG (dpa-AFX) - Die TAG Immobilien will die Übernahme des polnischen Wohnungsentwicklers Robyg zum Teil mit Geld aus einer Kapitalerhöhung finanzieren. Das Unternehmen will laut einer Mitteilung vom Freitag, mit der Ausgabe von rund 29 Millionen neuer Aktien zu je 6,90 Euro etwa 200 Millionen Euro einnehmen. Auch Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrates wollen sich an dem Schritt beteiligen. Die ohnehin angeschlagene Aktie rutschte als Reaktion auf die Nachricht auf den tiefsten Stand seit 2015.

Das im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Papier verlor in der Spitze am Morgen zum Kurs von 9,45 Euro fast 13 Prozent, auch gegen Mittag hatte sich die Aktie hiervon kaum erholt. Die Schwäche hat der Aktie ohnehin in diesem Jahr übel mitgespielt. Zudem stehen Immobilienwerte wegen der steigenden Zinsen unter Druck, da sie die Refinanzierung verteuern und auf die Bewertung des Immobilienbestands drücken. Gleichzeitig sind Mieterhöhungen wegen der hohen Inflation schwerer durchsetzbar: Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie des einstigen Börsenlieblings mehr als 60 Prozent verloren.