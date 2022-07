BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Personalengpässe an deutschen Flughäfen und der Folgen für den Flugverkehr in diesem Sommer wächst die Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung. Das Abfertigungschaos habe sich schon lange abgezeichnet, sagte die tourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Anja Karliczek (CDU), am Freitag. Die Ministerien hätten zu lang weggeschaut und sogar Warnungen von Gewerkschaften und der Reisebranche ignoriert. "Warum brauchen dann die Bundesregierung und die beteiligten Ministerien über fünf Wochen, um die Genehmigung für das Anwerben der 2000 Mitarbeiter aus der Türkei auf den Weg zu bringen?"

Am Donnerstag war jene Erlaubnis der Regierung ergangen, mit der nun vor allem die Bodendienstleister auf dem Vorfeld Aushilfskräfte aus Drittstaaten, überwiegend aus der Türkei, rekrutieren können. Für die neuen Mitarbeiter stehe nun noch eine Zuverlässigkeitsprüfung an, die einige Wochen dauere, sagte am Freitag der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow.