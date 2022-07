Sechster Comenius-EduMedia-Award in Folge / E-Learning-Programm von Klüh Security ausgezeichnet (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Security-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh ist zum

sechsten Mal in Folge mit dem angesehenen Comenius-EduMedia-Award der

Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) ausgezeichnet

worden. Klüh Security erhielt den Preis in der Kategorie "Berufliche Aus- und

Weiterbildung" für ihr digitales Lernprogramm "Vorbereitung auf die

Sachkundeprüfung gemäß § 34a der Gewerbeordnung".



Klüh Security-Geschäftsführer Axel Hartmann : "Wir freuen uns sehr über die

erneute Auszeichnung unseres Schulungsprogramms, welches nicht nur eine

zeitgemäße Lernerfahrung auf höchstem Niveau gewährleistet, sondern auch den

Vorteil eines selbstständigen zeit- und ortsunabhängigen Lernens bietet." Klüh

Security bildet seine Mitarbeitenden in Seminaren und Workshops der hauseigenen

Akademie sowie Sicherheitsschule selbst aus. Das web- und computerbasierte

Lernmanagementsystem "DigiLearn" bietet hierbei eine innovative und moderne

Ergänzung zum traditionellen Präsenzunterricht.