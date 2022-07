GATORADE UNTERSTÜTZT SCHIEDSRICHTERINNEN MIT EINEM WELTWEIT EINMALIGEN SCHULUNGSPROGRAMM WÄHREND DER UEFA WOMEN'S EURO

London (ots/PRNewswire) - Das Gatorade Sports Science Institute wird seine

neuesten Innovationen, darunter die Gx Sweat Patches, in sein neues Programm

einbringen, das Teil des anhaltenden Engagements von Gatorade für Frauen im

Fußball ist.



Gatorade , das weltweit führende Sportgetränk*, hat mit der UEFA an einer

einzigartigen Initiative zusammengearbeitet, um die Gesundheit und

Leistungsfähigkeit von Schiedsrichterinnen im Vorfeld und während der UEFA

Women's EURO zu optimieren. Das Programm zielt darauf ab, Schiedsrichterinnen

mit einer Reihe von persönlichen Beratungen über Flüssigkeitszufuhr,

Sporternährung und Menstruation zu helfen, zusätzlich zur Verwendung der

innovativen Gx-Schweißpflaster während der Spiele zur fortlaufenden Bewertung

und Auswertung.





Schiedsrichterinnen stellen eine einzigartige Gruppe von Sportlerinnen dar, diein der Vergangenheit nicht das gleiche Maß an Unterstützung erhalten haben wieProfispielerinnen, von denen jedoch die gleichen Leistungen auf dem Spielfelderwartet werden. Das Gatorade Sports Science Institute (GSSI ) hat sich zum Zielgesetzt, dieses Problem anzugehen und die Schiedsrichterinnen zu fördern, indemes ihnen Zugang zu einer Reihe von Lehrmitteln im Bereich der Sporternährungverschafft, die dem Ausbildungsniveau von Profisportlerinnen entsprechen.Die Zusammenarbeit von Gatorade mit der UEFA Women's EURO begann im Januar miteinem Wintertrainingslager. Stéphanie Frappart , Rebecca Welch , Cheryl Foster ,Kateryna Monzul , Esther Staubli , Jana Adámková , Riem Hussein und LinaLehtovaara erhielten in maßgeschneiderten 1:1-Sitzungen vonGSSI-Wissenschaftlern praktische Ratschläge zur Sporternährung undkonzentrierten sich dabei auf Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, Vorbereitung undErholung in allen Phasen des Trainings.Jede Schiedsrichterin nahm an einem Schweißtest teil, bei dem die erstmals aufdem Markt erhältlichen Gx Sweat Patches von Gatorade verwendet wurden. DieseTechnologie wurde von GSSI entwickelt, um den Flüssigkeitsverlust, dieSchweißrate und den Natriumverlust von Personen während des Trainings zu messenund so die Flüssigkeitszufuhr zu überwachen und die Leistung zu verbessern. AlleTeilnehmerinnen erhielten ein persönliches Schweißprofil und wurden darinunterrichtet, wie sie die Ergebnisse entschlüsseln können, um ihreErnährungsbedürfnisse beim Training besser zu verstehen.Mark Kirkham, SVP und Chief Marketing Officer bei PepsiCo, kommentierte: "Wirunterstützen jeden, der spielen will, und das gilt nicht nur für dieSpieler*innen auf dem Spielfeld, sondern für alle, die mit dem Sport zu tunhaben, einschließlich der Schiedsrichter*innen, die sich demselben strengen