Mit dem richtigen Ansatz allen Stürmen trotzen / Bain-Analyse der Automobilzulieferbranche

- Elektrifizierung, Inflation, gestörte Lieferketten, Digitalisierung und mehr

zwingen Automobilzulieferer zu raschem Handeln

- Rund 55 Prozent der Neuwagen in Europa werden bereits 2030 mit elektrischem

Antrieb fahren

- Bis 2035 entfallen mehr als ein Drittel der Gewinne auf neue Geschäftsfelder

wie softwarebasierte Services, E/E-Komponenten und Mobility-as-a-Service

- Mit striktem Cash-Management, operativer Exzellenz, stringentem

Preismanagement und Nachhaltigkeit lassen sich Marktposition und

Profitabilität absichern



Nach Jahren profitablen Wachstums erleben Automobilzulieferer weltweit

turbulente Zeiten. Mehr noch: Über der Branche braut sich ein heftiger Sturm

zusammen. Die Elektrifizierung der Antriebe beschleunigt sich, die Material- und

Energiekosten steigen rasant und die geopolitischen Spannungen sowie ihre Folgen

für die Lieferketten halten an. Parallel dazu gilt es den Anforderungen der

Digitalisierung und Dekarbonisierung gerecht zu werden. Tatsächlich ist die Zahl

zeitgleich auftretender Erschütterungen derzeit höher denn je (Abbildung). In

ihrer aktuellen Analyse zeigt die internationale Unternehmensberatung Bain &

Company auf, wie die Automobilzulieferer diese Herausforderungen meistern können

und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig bleiben.





EBIT-Marge unter Druck"Das Fundament der Automobilzulieferbranche ist gefährdet", konstatiertBain-Partner Dr. Klaus Stricker, Co-Leiter der globalen Praxisgruppe Automotiveund Mobilität. "Nur wenn die Unternehmen ihre Geschäftsmodelle umgehend an dieneuen Realitäten anpassen, werden sie auf Dauer am Markt bestehen." Wie groß derDruck ist, hat sich bereits im Jahresverlauf 2021 gezeigt. So fiel diedurchschnittliche EBIT-Marge der Automobilzulieferer innerhalb von vierQuartalen um mehr als 3 Prozentpunkte auf unter 6 Prozent und sank damit unterdas Niveau führender Autobauer - in der Regel ist sie 1 bis 2 Prozentpunktehöher als die der Hersteller."Die Zulieferer leiden gleichzeitig unter Lieferengpässen, den steigenden Kostenfür Vorprodukte sowie der Inflation", erklärt Stricker den Margenrückgang."Während die Automobilhersteller sich in der aktuellen Situation aufhöherwertige Produkte konzentrieren und geringere Endkundenrabatte geben, sinddie Zulieferer dem oft unverändert hohen Preisdruck der Autobauer ausgesetzt."Geschäftsmodell fit machenDie rückläufigen Margen treffen die Branche zu einer Zeit, in derElektrifizierung und Digitalisierung massive zusätzliche Aufwendungen erfordern.Jüngsten Bain-Prognosen zufolge werden im Jahr 2030 in Europa rund 55 Prozent