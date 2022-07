Dieselskandal Verbraucheranwälte kritisieren RSV-Forderung nach Senkung der Anwaltsgebühren

Berlin (ots) - Verbraucheranwälte kritisieren die Forderungen von

Rechtsschutzversicherungen, bei Massenthemen wie dem Dieselskandal die

Anwaltsgebühren zu senken. Ende Juni 2022 hatten verschiedene Versicherer in

einer Pressemitteilung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft

(GDV) e. V. geringere Anwaltsgebühren bei Massenverfahren wie im Falle des

Dieselskandals gefordert.



Gerade im Dieselskandal hätten spezialisierte Anwaltskanzleien Tausende

Mandanten gewonnen und ähnliche Sachverhalte standardisiert als industrielle

Rechtsdienstleistung bearbeitet. Der GDV fordert eine Rückgabe der

Effizienzgewinne solcher Massenbearbeitungen, um eine Minderung der

Anwaltsgebühren sowohl in außergerichtlichen als auch in gerichtlichen Verfahren

zu erreichen.