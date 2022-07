AWS unterstützt die deutsche Wirtschaft bei Innovation und Wachstum (FOTO)

München (ots) - Amazon Web Services (AWS) schafft in Deutschland mehr als 600

neue Arbeitsplätze und eine ökonomische Wertschöpfung von 11,2 Mrd. EUR [1] für

zehntausende Kunden.



Die deutsche Wirtschaft steht vor einer großen Herausforderung: Neue digitale

Technologien unterstützen Firmen aus allen Teilen der Welt, damit sie schnell

und kostengünstig in neue Märkte expandieren können. Dabei verändern sie auch

bestehende Geschäftsmodelle und Branchen. Cloud-Dienste spielen in diesem

Zusammenhang eine wichtige Rolle: Sie stärken die datengetriebene Wertschöpfung

innerhalb Deutschlands und aus Deutschland heraus. Und sie helfen Unternehmen

sowie öffentlichen Organisationen jeder Größe, modernste Technologien zu nutzen

und sich auf diese Weise stärker auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren,

Innovationen voranzutreiben und zu wachsen.