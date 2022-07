Wirtschaft Punktesystem für ausländische Fachkräfte rückt näher

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wegen der Vielzahl offener Stellen in Deutschland will die Bundesregierung die Einwanderung von Fachkräften erleichtern. "Wir brauchen mehr qualifizierte Zuwanderung in Deutschland, um den Fachkräftebedarf zu decken. Dafür müssen wir schneller und agiler werden bei der Gewinnung von ausländischen Fachkräften", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, dem "Spiegel".



Der formelle Abschluss soll künftig weniger wichtig sein. Bisher gilt, dass sofort in Deutschland arbeiten kann, wer eine Jobzusage hat und zudem einen anerkannten Bildungsabschluss.