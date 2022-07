NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Arbeitsmarktbericht für Juni hat sich am US-Aktienmarkt nach der jüngsten Erholung vorbörslich nicht viel getan. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wird vom Broker IG am Freitag knapp anderthalb Stunden vor dem Handelsstart mit 31 380 Punkten kaum verändert erwartet. Auf Wochensicht liegt er aber fast ein Prozent vorn.

Im marktbreiten S&P 500 zeichnet sich mit 3895 Punkten am Freitag ein kleines Minus ab. Er legte aber in einer Woche auch um zwei Prozent zu. Noch deutlich mehr sind es im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 mit plus 4,5 Prozent, von denen er aber einen Teil wieder abgeben dürfte. Denn aktuell zeichnen sich leichte Verluste von 0,4 Prozent ab auf 12 054 Punkte. Er bleibt im Bärenmarkt, weil er mehr als 20 Prozent unter seinem Rekordhoch vom November 2021 notiert.