ZDK-Studienergebnisse zu Zukunftsmodellen für Autohäuser Käufer und Kosten im Fokus (FOTO)

Bonn (ots) - Autohäuser müssen in Zukunft ihre Leistungsangebote weiter

ausbauen, sich stärker auf bestimmte Käufergruppen ausrichten, in Personal und

Software investieren und digitale Strukturen schaffen, um ihre Verkaufs- und

Serviceprozesse zu optimieren. Das sind die Handlungsempfehlungen der Studie

"Zukunftsmodelle für Autohausunternehmen", die der Zentralverband Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in Auftrag gegeben hat. Durchgeführt wurde die

Untersuchung vom IFA-Institut und dem International Car Distribution Programme

(ICDP).



Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten, Umbrüche in den Vertriebssystemen der

Automobilwirtschaft sowie der Transformationsdruck hin zur Elektromobilität und

Digitalisierung, all das setzt dem stationären Autohandel zu, erfordert hohe

Investitionen und stellt die Umsatz- und Ertragssituation unter Druck. Die

Studie hat deshalb die gesamte Prozesskette und die zugehörigen Kosten im

Verkauf untersucht. Die Ergebnisse dienen insbesondere den Händlerverbänden bei

ihren Diskussionen mit den Herstellern und Importeuren über Veränderungen der

Vertriebssysteme.