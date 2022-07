Worms (ots) - Die Hochleistungsfolie Renolit CP hat sich erneut im Praxistest

bewiesen: In einem Windpark in der Nähe von Hannover waren letzte Woche

Reparaturarbeiten an zwei Türmen notwendig. Starke Korrosion an den

Flanschbereichen und Schweißnähten hatten die Experten von WP Energy auf den

Plan gerufen: Sie applizierten rund 45 Quadratmeter Schutzfolie und erneuerten

somit den gesetzlich erforderlichen Korrosionsschutz für Windkraftanlagen. Die

nach ISO 12944-9 CX zertifizierte Folie Renolit CP bietet einen

Langzeitkorrosionsschutz von 10 Jahren.



Vorbeugen mit Renolit CP





Windkraftanlagen werden regelmäßig inspiziert und auf ihre Sicherheit überprüft- spätestens alle vier Jahre. Die empfindlichen Flanschbereiche stellen oft dieAchillesferse der Stahltürme dar, da an Schweißnähten und insbesondere an denBolzen Wassereintritt in den Turm möglich ist - ein Nährboden für Korrosion. Jebesser die Flanschbereiche also geschützt sind, desto besser derKorrosionsschutz."Renolit CP lässt sich auch vorbeugend anbringen", erklärt Ralph Gut, GeneralManager bei Renolit. "Am besten ab Werk oder wenn die Anlagen noch jung sind.Denn überall dort, wo es Spalte gibt, lauert die Gefahr von Korrosion. Gerade inden Flanschbereichen bietet es sich an, unsere Folie präventiv zu applizieren:Es verhindert den Wassereintritt maßgeblich und kann so hohe Kosten, die beiGroßreparaturen anfallen würden, einsparen."Folie statt FarbeZwar sind alle Türme ab Werk mit einer schützenden Lackschicht versehen, sobaldjedoch Abplatzungen oder auch nur leichte Schäden auftreten - etwa durchWitterung oder Stöße von Werkzeugen der Techniker - ist der Aufwand, dieseSchäden mit erneuter Lackierung zu versiegeln, vergleichsweise sehr hoch. DasBeschichtungsverfahren mit Renolit CP erfordert dagegen nur wenigeArbeitsschritte: Nachdem die Oberfläche gereinigt und der Primer aufgetragenwurde, kann die Folie appliziert werden. Bei einer Lackierung sind für einenvergleichbaren Schutz oft drei Schichten notwendig, inklusive der jeweiligenZwischentrocknungszeit. Dank nur einmaliger Trocknungszeit des Primers und derFolie als Deckschicht kann Renolit CP wetterunabhängiger und schnellerverarbeitet werden. Das ermöglicht flexiblere Reparaturen, verringertStillstandzeiten bei den Anlagen und spart Kosten."Eine Möglichkeit wäre auch, bei Bestandsanlagen bereits vor Ablauf dergesetzlichen Fristen zu schauen, wo sich Potenziale für Korrosion abzeichnen -und frühzeitig gegenzusteuern", ergänzt Christin Otto, Key Account Managementbei WP Energy. "So kann die Korrosionsschutzfolie auch als 2-in-1-Maßnahme dieMetallbereiche am Turm schützen und den Flanschbereich vor einem kostspieligen