JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Hold" belassen. Ein Pressebericht deute darauf hin, dass die Produktion schneller als bislang gedacht wieder anziehen könnte, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Neue Impulse könnten von der Messe in Farnborough Ende Juli ausgehen./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 02:49 / ET