Call auf Shell nach Quartals-Update gefragt



1. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MD4QKM)

In einen Call-Optionsschein auf Tesla steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenabschluss ein. Der Elektroautomobilbauer hat im zweiten Quartal über 258.000 Autos produziert. Die Produktion wurde durch anhaltende Lieferkettenprobleme und COVID-19-bedingte Werksschließungen beeinflusst. Im ersten Quartal wurden noch über 305.000 Autos produziert. Die Tesla-Aktie notiert mit 720,20 Euro nahezu unverändert. 2. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD (WKN MF7UB9)

Auf den chinesischen Automobilhersteller BYD kaufen die Derivateanleger an der Euwax ein Faktor-4X-Long Zertifikat. BYD hat im ersten Halbjahr insgesamt über 641.000 Elektroautos und Plug-In-Hybride verkauft. Gestern erreichte die Aktie mit 41,85 Euro ein neues All-Time-High, heute geht es für die Aktie auf 40,45 Euro abwärts. 3. Knock-out-Call auf K+S (WKN MD171B)

In einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelhersteller K+S steigen die Derivateanleger an der Euwax ebenfalls ein. Der Kursrutsch vom Mehrjahreshoch von Mitte April bei 36,39 Euro auf aktuell 20,85 Euro erachten einige Derivateanleger offenbar als Einstiegschance.

Der Euwax Sentiment zeigt sich heute mit einer außergewöhnlich hohen Handelsspanne von 60 bis -50 Punkte sehr volatil. Als der DAX die 13.000 Punkte-Marke in Angriff nahm, wechselten die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich das Lager und setzen auf einen wieder fallenden deutschen Leitindex.

Das Rezessionsgespenst geistert über das Parkett - zu Recht? Wann ist der Peak bei den Preissteigerungen erreicht und platzt die Spekulationsblase am Immobilienmarkt bald? Über diese Themen spricht Cornelia Frey mit dem Chefvolkswirt der VP Bank, Dr. Thomas Gitzel, der klar macht - das 2. Halbjahr an den Finanzmärkten wohl auch spannend bleibt...

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=kJ-BwPIc3iM

