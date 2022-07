Apple wieder im Aufschwung

Noch bis Anfang dieses Jahres herrschte unter Anlegern in der Apple-Aktie Goldgräberstimmung, infolgedessen konnte das Wertpapier auf 182,94 US-Dollar zulegen. Die Eintrübung der Weltwirtschaft gepaart mit Produktionsausfällen in Asien zwang das Papier anschließend in eine Konsolidierung und drückten die Notierungen zeitweise auf rund 130,00 US-Dollar abwärts. Der Unterstützungsbereich aus 2021 um 138,27 US-Dollar sorgte jedoch für eine Stabilisierung und konnte die untergeordnete Abwärtsbewegung vorläufig stoppen. Auch gelang es vor wenigen Tagen einen untergeordneten Abwärtstrend mit einem Ausbruch über 142,00 US-Dollar zu beenden, womit kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt wurde.

Bärenmarkt intakt

Innerhalb des seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends könnten oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts weitere Gewinne zunächst an die Junihochs bei 151,74 US-Dollar erfolgen, ein weiteres Ziel befindet sich darüber im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 158,28 US-Dollar. Die Marke um 150,00 US-Dollar dient zudem als Triggermarke für einen erfolgreichen Abschluss des laufenden Bodenbildungsprozesses. Ein Kursrutsch unter 130,00 US-Dollar dürfte der Apple-Aktie allerdings weiteres Ungemach bescheren, Rücksetzer auf 116,21 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.