Freigemeinnützige Krankenhäuser Abschlussstark bei Pflegebudgets (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der Ausgliederung der Personalkosten für die Pflegenden in

der Patientenversorgung am Bett sind die Pflegebudgets in nicht psychiatrischen

Krankenhäusern im Jahr 2020 eingeführt worden. Seitdem müssen Krankenhäuser und

Krankenkassen diese Kosten für jedes Krankenhaus individuell beziffern und

verhandeln. Insgesamt sind im Jahr 2019 rund 18 Mrd. Euro Pflegepersonalkosten

angefallen. Also knapp zwanzig Prozent der gesamten Kosten im Krankenhaus von

gut 100 Mrd. Euro.(1)



Anfang Juni 2022 hatte knapp die Hälfte der nicht psychiatrischen Krankenhäuser

die Pflegebudgets für das Jahr 2020 verhandelt. Konkret: 672 von 1.424 Kliniken

(47 %). Am abschlussstärksten sind die freigemeinnützigen Krankenhäuser mit 265

Budgets (39 %), gefolgt von 240 öffentlichen (36 %) und 167 privaten Trägern (25

%).(2) "Damit sind die freigemeinnützigen Häuser führend bei der Umsetzung der

neuen Pflegepersonalkostenvergütung. Eine hohe Abschlussquote bei den

Pflegebudgets dient dem Gemeinwohl, da sie den Krankenhäusern Budgetsicherheit

und folglich auch Liquiditäts- und Planungssicherheit gibt", erläutert Christoph

Radbruch, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).