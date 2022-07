Noch Ende 2021 markierte Lucid Group bei 57,75 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, dieses wurde mit den anschließenden Abschlägen jedoch verlassen und brachte bis Mitte Mai Verluste auf gerade einmal 13,25 US-Dollar hervor. Von dort aus konnte der Bereich um den EMA 50 zurückerobert werden, ein Durchbruch ist aber noch nicht gelungen. Nichtsdestotrotz lässt sich bereits seit Ende April eine potenzielle Trendwende in der Aktie erkennen, die für einen kurzfristigen Einstieg sehr attraktiv erscheint.

EMA 50 im Fokus

Gelingt es demnach den Widerstandsbereich um 20,00 US-Dollar nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs zu überwinden, könnten weitere Gewinne an 21,87 und darüber in den Bereich von grob 24,52 US-Dollar folgen. Spätestens ab 28,00 US-Dollar sollten sich Käufer aber vorsehen, in diesem Bereich verlaufen nämlich eine Reihe größerer Widerstände. Ein bärisches Szenario ist zwar nicht auszuschließen, dürfte aber erst unterhalb von 16,00 US-Dollar greifen. In diesem Fall müssten Investoren mit Rücksetzern zurück auf die Jahrestiefs bei 13,25 US-Dollar zwingend rechnen.