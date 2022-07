REALTY ONE GROUP WÄCHST IM REKORDTEMPO UND BAUT GLOBALE PRÄSENZ UND VOLUMEN IM ERSTEN HALBJAHR 2022 AUS

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die Realty ONE Group, eine moderne,

zweckorientierte Lifestyle-Marke und EINER der am schnellsten wachsenden

Franchisegeber, meldet ein bemerkenswertes Wachstum in der ersten Hälfte des

Jahres 2022 mit dem Verkauf von 38 Franchises und drei neuen Ländern, wodurch

sich ihre globale Präsenz auf 49 US-Bundesstaaten und neun Länder und Gebiete

ausweitet.



" Wir sind bei unserer nationalen und internationalen Expansion sehr strategisch

vorgegangen und werden unser Unternehmen durch Business-Coaching und COOLTURE

auf allen Märkten weiter ausbauen ", sagte Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/l

ink/?t=0&l=de&o=3588356-1&h=3078001766&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F

t%3D0%26l%3Den%26o%3D3588356-1%26h%3D1863606146%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubaje

wgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=sagte+Kuba+Jewgieniew) , CEO

und Gründer der Realty ONE Group.





Die UNBrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, hat außerdem mehr als tausend neue Immobilienmakler aufgenommen, so dass ihr Netzwerk nun mehr als 18.000 REALTORS(R) umfasst, die in den ersten beiden Quartalen einen Umsatz von 22,7 Milliarden Dollar erzielten." Nachdem wir seit 2018 die am schnellsten wachsende Full-Service-Immobilienmarke sind, befinden wir uns auch in diesem Jahr auf einem klaren Erfolgskurs ", sagt Eddie Sturgeon, Executive Vice President of Global Growth. " Und weil wir uns auf SIE konzentrieren, teilen wir diesen Erfolg mit unseren Immobilienfachleuten und unseren Franchisenehmern. "In diesem Jahr wurde die Realty ONE Group von Franchise Business Review in die Top 100 der rezessionssicheren Franchisesysteme aufgenommen und belegte den ersten Platz unter den Immobilien-Franchisegebern in der wettbewerbsintensiven Entrepreneur's 2022 Franchise 500