Trotz besser als erwarteter US-Arbeitsmarktdaten (good news sind derzeit eigentlich bad news) steigen die Aktienmärkte der Wall Street weiter und ignorieren dabei die erneut hawkishe Rhetorik der Fed. Was ist da los? Faktisch wetten die Aktienmärkte damit gegen die Fed - es ist eine zweifache Wette: erstens dass die Notenbank die Zinsen nicht wirklich so stark anheben kann wie von ihr postuliert. Und zweitens, dass die Inflation nicht nachhaltig weiter steigt, nachdem in den USA die Benzinpreise seit drei Wochen täglich rückläufig waren (die US-Inflations-Daten kommen nächsten Mittwoch). Die Stimmung wie auch die Positionierung (vor allem der Hedgefonds) ist schlicht noch zu bärisch, als dass die nächste Welle nach unten schon starten könnte - zumal bis MItte Juli die Saisonalität sehr günstig ist..

