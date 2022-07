DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat wegen seiner Liquiditätsprobleme bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. "Uniper erfährt tägliche Mittelabflüsse im mittleren zweistelligen Millionenbereich", sagte Firmenchef Klaus-Dieter Maubach am Freitag auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Eine Situation, die nicht länger durchzuhalten sei. Ginge es weiter wie bisher, könne der Firma dieses Jahr wegen gestiegener Gas-Beschaffungskosten ein Verlust von 10 Milliarden Euro drohen. Maubach dementierte auf Nachfrage, dass Uniper kurz vor der Pleite stehe. Dies sei momentan auch nicht absehbar, sagte er.

Der von Uniper bei der Bundesregierung eingereichte Vorschlag basiere zunächst auf einer fairen Kostenverteilung, teilte der Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Dabei geht es um die Weitergabe von Preissprüngen beim Einkauf an die Kunden. Darüber hinaus enthalte der Vorschlag Eigenkapital-Komponenten, durch die sich der Bund an Uniper beteiligen könnte, hieß es weiter. Zudem sehe der Vorschlag Fremdkapital-Mittel durch eine Aufstockung der KfW-Kreditlinie vor. Diese hat der Konzern bislang nicht gezogen. Die Maßnahmen zielen laut Mitteilung darauf ab, das derzeitige Auflaufen erheblicher Verluste zu beenden und den Liquiditätsbedarf von Uniper zu decken.

Außerdem hat auch Unipers Großaktionär Fortum einen Vorschlag bei der Bundesregierung eingereicht. Dieser sieht eine Umstrukturierung von Uniper vor - mit dem Ziel, eine Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes zu gründen. Fortum hat Uniper rund vier Milliarden Euro als Barmittel und nochmal genauso viel als Garantien zu Verfügung gestellt. Der Konzern hält mit rund 78 Prozent den Großteil der Uniper-Aktien.

Der Kurs der Uniper-Aktie sprang nach Bekanntwerden der beantragten Stabilisierungsmaßnahmen um mehr als fünf Prozent ins Plus. Den Großteil der Gewinne gab sie aber wieder ab und schloss gut ein halbes Prozent im Plus bei 10,92 Euro. Auch die Fortum-Aktie legte zunächst an der finnischen Börse zu, rutschte dann aber ins Minus und ging mit leichten Verlusten ins Wochenende.