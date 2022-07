JPMORGAN stuft Holcim auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Holcim vor den am 27. Juli erwarteten Halbjahreszahlen mit "Neutral" und einem Kursziel von 53 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass der Umsatz des Baustoffkonzerns im zweiten Quartal durch die Stärke bei der Preisgestaltung angetrieben wurde. Die Volumina dagegen dürften im Jahresvergleich leicht rückläufig gewesen sein, ebenso wie das operative Ergebnis auf bereinigter Basis./ck/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 16:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 17:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,00 CHF , was eine Steigerung von +27,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer