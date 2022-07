TOKIO (dpa-AFX) - Japans erzkonservativer Ex-Ministerpräsident Shinzo Abe, einer der mächtigsten und international profiliertesten Politiker seines Landes, ist auf offener Straße erschossen worden. Der 67-Jährige wurde während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara am helllichten Tag aus unmittelbarer Nähe von hinten von zwei Kugeln getroffen. Trotz Bluttransfusionen konnten die Ärzte im Krankenhaus später nur noch den Tod des Politikers feststellen. Der geständige Täter, der 41 Jahre alte Tetsuya Yamagami aus Nara, wurde sofort von Sicherheitskräften verhaftet. Er gehörte früher der Marine an. Das Attentat löste in aller Welt Fassungslosigkeit aus.

Am Tatort spielten sich dramatische Szenen ab. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der Angreifer schweigend auf Abe zugeht, eine nach Angaben der Polizei selbstgebaute Waffe aus einer Tasche holt und von hinten auf Abe anlegt. Abe hebt während seiner Rede die Faust, als plötzlich zwei laute Schüsse zu hören sind. Aus der Menschenmenge sind Schreie zu hören, Sekunden später fällt Abe zu Boden. Er hält sich die Brust, sein Hemd ist blutverschmiert. Im nächsten Moment überwältigen Sicherheitsleute den Täter. Eine Wahlkampfhelferin versuchte verzweifelt, Abe mit Herzdruckmassage wiederzubeleben.