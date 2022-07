Quantum Battery Metals unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb des Lithium-Konzessionsgebietes Lac Mistumis

Vancouver, British Columbia, 8. Juli 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) hat eine Absichtserklärung zum Erwerb von 100 % des ca. 2.750 Hektar großen Lithium-Konzessionsgebietes Lac Mistumis unterzeichnet, das sich im Gebiet der Eeyou Istchee in der Region James Bay in Nord-Quebec (Kanada) befindet. Das Konzessionsgebiet liegt im Zentrum des kanadischen Lithiumbezirks und in der Nähe mehrerer großer, bekannter Lithiumproduzenten. Québec ist für seine starken Bestrebungen im Bereich der Elektrizität bekannt und treibt die Batteriemetallindustrie grundlegend voran. Dies ist das vierte Lithium-Konzessionsgebiet, das das Unternehmen in den letzten 2 Jahren erworben hat.

„Diese Transaktion stärkt unsere Landposition in einem wichtigen Bergbaurevier und Gebiet, wodurch zwei Hauptziele des Unternehmens erreicht werden. Erstens haben wir eine bedeutende Landposition geschaffen, die speziell auf Lithiumlagerstätten ausgerichtet ist, und zweitens verbessern wir unsere Fähigkeiten und Kapazitäten für unser Lithiumportfolio.

Über das Lithium-Konzessionsgebiet Lac Mistumis

Lage

Das Konzessionsgebiet Lac Mistumis befindet sich im Gebiet der Eeyou Istchee in der Region James Bay in Nord-Quebec (Kanada). James Bay ist dafür bekannt, dass es eines der größten Lithiumgebiete Kanadas und ein Epizentrum für ethische konfliktfreie Batteriemetalle ist.

Beschaffenheit und Art des Konzessionsgebietes

Das Konzessionsgebiet Lac Mistumis besteht aus 52 Claim-Einheiten und erstreckt sich über 2750,55 Hektar.

Zugang und Infrastruktur

Das Konzessionsgebiet befindet sich in günstiger Lage zwischen zwei großen Hochspannungsleitungen von Hydro Quebec. Der nächstgelegene Zugang zum Konzessionsgebiet erfolgt über eine Hauptzufahrtsstraße oder aus der Luft.

Mineralisierung

Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Nähe lithiumführender Pegmatite in relativ homogenen granitischen Intrusionsgesteinen. Das Konzessionsgebiet liegt über dem Eastmain-Grünsteingürtel und wird hauptsächlich von den archäischen Granodioriten, Pegmatiten und Monzograniten des Mistumis-Batholiths sowie von dem von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Lac-Esprit-Diabasintrusionsgang unterlagert.