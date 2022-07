Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Energiepreise und der drohenden Gasknappheit schnellt deutschlandweit die Nachfrage nach Alternativen zur Gasheizung in die Höhe. So verzeichnet die Baumarktkette Bauhaus gegenüber dem Vorjahr eine "deutlich gestiegene Nachfrage nach alternativen Wärmequellen", sagte ein Sprecher dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben)."Darunter fallen Holz- und Pelletöfen sowie jegliche Arten von Elektroheizkörpern", so der Sprecher weiter. Diese Entwicklung ist auch in den Hornbach-Baumärkten zu spüren: "Die Nachfrage nach strombetriebenen Alternativen ist gestiegen", heißt dort auf RND-Anfrage. Im Vergleich zum Vorjahr habe sie sich verdoppelt, so ein Sprecher.Noch höher sei das Interesse sogar an Öfen, Kaminholz oder Pellets. Dort habe sich die Nachfrage "mindestens verdoppelt". Dass die Kunden nun Energie sparen wollen, merkt die Baumarktkette auch an einer anderen Stelle: "Dämmstoffe sind sehr stark gefragt", heißt es.