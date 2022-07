Urlauber müssen für Last-Minute-Reisen tief in die Tasche greifen

Berlin (ots) - Flugausfälle, fehlende Hotelkapazitäten, steigende Kerosinpreiseund frühzeitige Buchungen vieler Bundesbürger haben die Preise fürLast-Minute-Reisen in den Sommerferien in die Höhe getrieben. Bei Familienbeliebte Ziele wie die Türkische Riviera oder Mallorca sind derzeitdurchschnittlich über 30 Prozent teurer als bei einer Buchung im Januar, ergabeine Untersuchung des Internetreiseportals HolidayCheck für den Tagesspiegel.Griechische Inseln und der ägyptische Badeort Hurghada kosten inzwischen sogar50 Prozent mehr als zu Jahresanfang. Auch innerhalb der letzten Wochen seien diePreise noch einmal stark gestiegen, warnt HolidayCheck. Im Vergleich zu MitteJuni haben sich die Preise in der Türkei in der vergangenen Woche umdurchschnittlich 25 Prozent und in Spanien um rund 15 Prozent erhöht.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030/29021-14908URL: https://plus.tagesspiegel.de/wirtschaft/last-minute-reisen-wo-kann-ich-jetzt-noch-urlaub-machen-532836.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/5268883OTS: Der Tagesspiegel