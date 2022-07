Zukunftsfähige Nachfolge und Unternehmensfortführung unter dem Stiftungsdach mit den Experten der UnternehmerKompositionen (FOTO)

Meerbusch (ots) - Fast jeder fünfte Unternehmer in Deutschland befasst sich

derzeit mit der Unternehmensnachfolge und -fortführung. In der Regel ist eine

generationenübergreifende Unternehmensfortführung das Ziel, die das mit viel

Herzblut aufgebaute Unternehmen sicher in eine konkurrenzfähige Zukunft führt.



Das ist mit einer unternehmensverbundenen Stiftung sehr gut möglich und hat

weitere Vorteile. Entgegen in Deutschland verbreiteter Fehlinformationen ist es

eben nicht so, dass eine Stiftungsstruktur mit angeschlossenen Unternehmen starr

und unflexibel ist. Im Gegenteil: Sie kann nicht nur das Unternehmen unter ein

stabiles Dach bringen und weiterentwickeln, sondern auch das Vermögen schützen

und die Familienmitglieder absichern und gezielt fördern.





Als Experten für die Konzeption und Umsetzung unternehmensverbundenerStiftungs-Strukturen, die bisher mehr als 100 Projekte begleitet haben, ist dieBoutique-Kanzlei UnternehmerKompositionen hier ein interessanterAnsprechpartner. Thorsten Klinkner, Gesellschafter-Geschäftsführer derUnternehmerKompositionen (https://www.unternehmerkompositionen.com/) , machtdarauf aufmerksam, dass mit einer unternehmensverbundenen Stiftung vieleUnternehmersorgen schwinden. Denn die Unternehmensfortführung mit einer Stiftungschützt nicht nur das oder die Unternehmen und deren Erträge, sondern auch dieFamilienmitglieder, und trägt durch eine klare Struktur langfristig zum Erhaltdes Familienfriedens bei.Gerade die "nachfolgesuchende" Generation der Unternehmer in Deutschland prüftdie Option, Familienabsicherung, Vermögensschutz und Unternehmensfortführungunter ein (Stiftungs) - Dach zu bringen.Denn die Stiftung wird durch den Stifter zu Lebzeiten geprägt und aktivgestaltet. Alle Erfahrungen, Wünsche und Ziele der wechselndenUnternehmergeneration kann in die Stiftungsstruktur einfließen. Sie geht sonicht verloren, sondern hilft, die Unternehmen solide fortzuführen. Je nachAusgestaltung der Stiftungsorgane kann die Familie die Gesellschafterrolle aktivleben oder nicht. Faktoren wie Macht, Einflussnahme und Kontrolle sind aktivgestaltbar in einem individuell bestimmten Maß, das die Interessen, Intentionenund das Freiheitsbedürfnis der Unternehmer berücksichtigt.Parallel dazu gibt es auch auf der Vermögensebene keine rechtsformbedingtenEinschränkungen. Unter der Voraussetzung, dass die Stiftung per se Eigentümerinist, kann es alle denkbaren Rechts- (Personen- und Kapitalgesellschaften) undFinanzierungsformen in einer Stiftungsstruktur geben, bis hin zum Börsengang imIn- und Ausland. Auch die Gründung oder Unternehmensfortführung von Startups mitund ohne Mitarbeiterbeteiligungen sind in einer Stiftung gestaltbar, sowie dasErschließen komplett neuer Geschäftsbereiche.Das Interessante an einer Stiftungsstruktur sind aber nicht nur administrativeFragen. Die Stiftung ist ein langfristig tragfähiger Ordnungsrahmen, der eineTrennung der Systeme von Familie und Unternehmen ermöglicht. Dieunterschiedlichen Logiken dazu können in einer Stiftung sachgerecht geregeltwerden, ohne dass die Substanz angegriffen wird. Das Vermögen wird nicht mehr imPrivatvermögen aufgebaut, sondern innerhalb der Stiftung und kann dortmathematisch einfach und nachvollziehbar nach den Vorgaben des Stifters und derSatzung aufgeteilt werden. Die Substanz der Vermögenswerte bleibt erhalten.Hinsichtlich des Familienvermögens ähnelt die Stiftung einem Tresor, in dem essicher verwahrt und vervielfacht wird. Egal, ob es sich um sensibleWirtschaftsgüter, Immobilien , Barvermögen oder betriebliche Beteiligungenhandelt. Eine Stiftung schirmt das Vermögen, im Gegenteil zu anderenUnternehmensformen, vor unternehmerischen Risiken ab und macht es auch dannnicht angreifbar, wenn familiäre oder private Situationen ein erfolgreichesUnternehmen in Bedrängnis geraten lassen. Besser als jede andereGesellschaftsform kann sie dazu beitragen, den Familienfrieden zu erhalten undvor Scheidungs- oder Erb- bzw. Nachfolgestreitigkeiten schützen.Über UnternehmerKompositionen:Die UnternehmerKompositionen mit ihrem Geschäftsführer Thorsten Klinkner sindauf Stiftungsgründungen und Stiftungsmanagement in Deutschland und Liechtensteinspezialisiert. Die ganzheitlich arbeitende Boutique-Kanzlei hat bisher über 100Projekte erfolgreich umgesetzt und unterstützt Unternehmerfamilien undPrivatpersonen aktiv bei der Vermögenssicherung.Weitere Informationen unter: https://www.unternehmerkompositionen.comPressekontakt:UnternehmerKompositionen Rechtsberatungsgesellschaft undSteuerberatungsgesellschaft mbHAm Meerkamp 2640667 MeerbuschAnsprechpartner: Herr Thorsten KlinknerE-Mail: thorsten.klinkner@unternehmerkompositionen.deTel. +49 (0) 2132 915 74 90Pressekontakt:DIMA.CONCEPTwww.dimaconcept.deredaktion@dimaconcept.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164253/5269274OTS: UnternehmerKompositionen Rechtsberatungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mbH