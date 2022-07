Eschborn (ots) - Arbeitskräfte sind branchenübergreifend gefragter denn je und

immer häufiger zu einem Wechsel bereit. Wo suchen sie nach Stellen? Google und

die Sozialen Medien werden beliebter, zeigt die Studie Randstad Employer Brand

Research 2022.



Die Loyalität zum Arbeitgeber sinkt, der Wechselwille steigt. Insbesondere junge

Beschäftigte sind aktuell auf Jobsuche. Die, das zeigt der Randstad Employer

Brand Research 2022, nutzen einen breiten Mix an Möglichkeiten - mit deutlich

steigendem Anteil der Sozialen Medien. Der beliebteste Suchkanal ist Google.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Google auf Platz 1 der Suchkanäle, Social Media verzeichnet größten ZuwachsDie Studie Randstad Employer Brand Research 2022 (https://www.randstad.de/hr-portal/employer-branding/employer-brand-research/laenderbericht/) befragt jährlichdeutsche Arbeitnehmer:innen, was ihnen bei der Arbeitgeberwahl wichtig ist. Undwie sie ihren nächsten potenziellen Arbeitgeber finden. Das Ergebnis: Auf Googlehalten 27% der Wechselwilligen Ausschau nach Jobs. Das sind 4 Prozentpunkte mehrals 2021. Die Suchmaschine wird gefolgt von Jobportalen (23%). PersönlichenEmpfehlungen vertrauen 22%. 20% ziehen Recruiting-Agenturen hinzu.Einen Boom verzeichnen die Sozialen Medien. Seit 2021 hat sich die Nutzungdieser Kanäle bei der Jobsuche mehr als verdoppelt: von 10% auf 21%. WichtigstePlattform bleibt Facebook , wenngleich mit deutlichen Einbußen (2022 58% / 202176%). Auf Instagram suchen 52%, auf Twitter 33% und auf TikTok 29%. Alle dieseKanäle legten seit 2021 zu. LinkedIn wird von 16%, Xing von 12% derWechselwilligen zur Jobsuche genutzt.Recruiting breit aufstellen mit Job-Angeboten auf allen Kanälen"Dass Bewerber:innen verstärkt dort Stellen suchen, wo sie sich in ihrerFreizeit aufhalten - in den Sozialen Medien - deutet auf die hoheWechselwilligkeit und Spontaneität bei der Jobsuche hin. Für Arbeitgeber giltes, Bewerber:innen dort abzuholen, wo sie sind, und ihr Recruiting breitaufzustellen", folgert Dr. Carolin Herbst, Director Group Human Resources beiRandstad Deutschland. Die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung aus dem 1.Quartal 2022 zeigt zwar, dass immerhin 36% der Unternehmen Social Media für dassogenannte Active Sourcing nutzt, also die gezielte und direkte Ansprache vonKandidat:innen. Doch Stellenanzeigen werden laut dem Job-Navigator desBundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (06/2022) vor allem aufJobportalen, dem Stellenportal der BA und Firmenwebsites inseriert.Laut dem Randstad Employer Brand Research 2022 wird unter den Jobportalenindeed.com von den meisten Wechselwilligen besucht (62%). Auf die Bundesagenturfür Arbeit greifen 30% zurück - 18 Prozentpunkte weniger als 2021. Firmeneigene