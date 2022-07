Mainz / Lübeck (ots) - 689 Auszubildende im Hörakustiker-Handwerk aus dem

gesamten Bundesgebiet haben ihre duale Ausbildung nach erfolgreicher Prüfung mit

dem Gesellenbrief abgeschlossen. Am 9. Juli 2022 fand ihre Gesellenfreisprechung

statt.



Als hochqualifizierte Fachkräfte tragen die neuen Gesellinnen und Gesellen dazu

bei, die Hörsystemversorgung auf hohem Niveau sicherzustellen. Auf sie warten

abwechslungsreiche Aufgaben, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und eine

hervorragende Beschäftigungsperspektive in einem systemrelevanten modernen

Gesundheitsberuf.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pandemiebedingt wurde die Gesellenfreisprechung im Rahmen einer virtuellenVeranstaltung durchgeführt. Mehr als 3.000 Zuschauer verfolgten online, wieMarianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) , diefeierliche Freisprechung nach Handwerkstradition vornahm. "Sie haben sich füreinen wunderbaren Beruf entschieden, der auch in der Öffentlichkeit immer mehran Bedeutung gewinnt", sagte Frickel.Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer Lübeck , gratulierte den neuenGesundheitshandwerkern in seinem Grußwort zu ihrem anspruchsvollenAusbildungsabschluss mit dem Gesellenbrief. "Gutes Hören ist ein hohes Gut. Wiewichtig es ist, schätzen manche Menschen vielleicht erst, wenn es nicht mehr sogut funktioniert. Durch Ihren einzigartigen Beruf helfen Sie Tag für Tag diesenMenschen dabei, wieder voll am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können",so Stamer. Als gelernter Zimmerermeister und studierter Bauingenieur stellteLübecks Handwerkskammerpräsident fest: "Die handwerkliche Ausbildung benötigtdie gleiche Priorisierung und finanzielle Ausstattung, wie sie die akademischeAusbildung erhält."Vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftebedarfs im Handwerk und mit Blick aufdie gute Entwicklung der Ausbildungszahlen im Hörakustiker-Handwerk mit aktuellmehr als 3.000 Auszubildenden sagte Stamer: "Das zeigt, wie attraktiv Handwerkist, wenn man es richtig angeht." Er würdigte die zentrale Ausbildungsstätte desHörakustiker-Handwerks in Deutschland, den Campus Hörakustik in Lübeck, alsbundesweit einmalig. "Sie steht für ein zukunftsweisendes Ausbildungskonzept,für innovative Aus- und Fortbildung und hohe Fachkompetenz", sagte Stamer.Die Lernortkooperation von Akademie für Hörakustik (afh) und bundesoffenerLandesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) am CampusHörakustik in Lübeck besteht seit 50 Jahren und gilt als einzigartiges Vorbildin der Berufsbildung. "Unser Leben wird derzeit durch die starke Digitalisierungin vielen Bereichen geprägt. Ihr Beruf ist aber schon lange digital", sagteStephan Fuesers, Studiendirektor der LBS , in seiner Rede bei der