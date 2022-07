Wirtschaft Niedersachsen für Senkung von Steuern und Abgaben auf Energie

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Bundesregierung aufgefordert, Steuern und Abgaben auf den Energieverbrauch abzusenken. So könne man dämpfend auf die Preisentwicklung am Energiemarkt einwirken, sagte er der "Welt".



Der Staat könne demnach schon auf der Ebene des Energie-Großhandels intervenieren und bereits an dieser Stelle preisdämpfend wirken. "Ein solches Vorgehen würde die gesamte nachfolgende Kette bis hin zu den Verbraucherpreisen entlasten." Das Energiesicherungsgesetz sieht derzeit vor, dass die Versorger die gestiegenen Weltmarkt-Preise unter bestimmten Bedingungen direkt an den Kunden weitergeben können oder alternativ durch eine allgemeine Energie-Umlage zusätzliche Einnahmen generiert werden können.